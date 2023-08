“Amici 23” | fuori soltanto uno dei professori | chi prenderà il suo posto

Leggi su tvzap

(Di venerdì 25 agosto 2023) News Tv. La nuova edizione didovrebbe partire domenica 17 settembre 2023 o, al più, quella successiva. Tutta l’estate si è parlato di chi saranno quest’anno i. Secondo le ultime indiscrezioni, i gossip dei quali tanto si è parlato negli ultimi mesi, non sarebbero veritieri. In particolare, al momento risulta cheuno tra i, lascerà la cattedra. Al suoun grande ritorno. Chi se ne va e chi lo sostituisce? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maria De Filippi, ecco quando iniziano i suoi programmi Leggi anche: “”, svelato il nome del primo concorrente della nuova edizione “23”, chi sono i: addio Arisa Innanzitutto, a discapito di quanto detto per tutta l’estate: Raimondo Todaro ...