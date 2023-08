Alpine A110 R | baby supercar | 300 cavalli e tecnologia da F1

Leggi ora:, la prova di QN Motori La progettazione diR ha impiegato la galleria del vento utilizzata per la F1 , in particolare per la definizione dell'alettone dotato di ...Dietro quest'ultima troviamo l'con 2155 esemplari e la Ford Mustang con 1921. La Toyota GR86 e la Subaru BRZ hanno accumulato complessivamente 1261 vendite mentre la Supra ne ha vendute ...ROMA " Imboccando la strada della decarbonizzazione nel rispetto dell'ambiente e della leggerezza,fa rotta sul lino per essere sempre più innovativo. L'E - ternitè, prototipo 100% elettrico, ne è la perfetta dimostrazione. Questo prototipo funge da laboratorio mobile per testare le innovazioni che proiettanoverso il "Dream garage".

L'ultimo ruggito termico di Alpine continua con l'edizione speciale A110 R, che rappresenta la variante più leggera e corsaiola della due posti francese. La supercar francese vanta infatti un peso di ...