Alluvione | Mattarella | “I cittadini dell’Emilia Romagna e i loro sindaci non vanno lasciati soli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) “Idella– e i– non. La ripartenza delle comunità e, con esse, di ogniattività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l’intera Italia“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, al Meeting di Cl a Rimini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.