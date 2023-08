Alluvione in Emilia-Romagna | la promessa di Figliuolo | «Risarciremo tutti | pronti i primi 876 milioni»

(Di venerdì 25 agosto 2023) «Sarà una ripartenza veloce, ma sempre nel rispetto dei principi della buona amministrazione». A poco più di tre mesi dalle forti alluvioni che hanno colpito l’(e non solo), il commissario straordinario Francesco Paolofa il punto sulla ricostruzione. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, il generale fa chiarezza innanzitutto sulle cifre destinate alle zone colpite dalle alluvioni. «Le risorse che il governo ha stanziato – spiega– sono importanti: 4,5 miliardi, di cui circa 2,8 al momento a disposizione della struttura commissariale». Di questa somma, precisa poi il generale, 876sono già arrivati alla struttura commissariale e sonoper essere utilizzati nella messa in sicurezza del territorio. ...

...in un'intervista al Corriere della Sera il commissario per la ricostruzione post -, il ... Queste risorse sono destinate agli interventi da realizzare in- Romagna, per un importo di ...Figliuolo, commissario per la ricostruzione postinRomagna. "Le risorse che il governo ha stanziato sono importanti, 4,5mld,di cui circa 2,8 mld al momento a disposizione della ...In spalla risalta l'intervista al generale Figliuolo che presenta il piano di ricostruzione dopo l'in- Romagna (', risacriremo tutti. Ecco i tempi'). Subito sotto spiccano ...

Alluvione in Emilia Romagna: polemica sui fondi TGCOM

Il generale Figliuolo annuncia i primi fondi disponibili per la ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna: "Ripartenza sarà veloce".Risorse per i piccoli comuni e per la messa insicurezza dei territori, ha detto il commissario alla ricostruzione post-alluvione. "Nei prossimi ...