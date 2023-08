Alluvione | già 45 milioni erogati a 15mila cittadini

Come contributo di primo sostegno, sono stati erogati 45 milioni di euro a oltre 15mila cittadini nelle zone colpite dall'di maggio, accreditati sul conto corrente di cittadini e famiglie che hanno avuto l'abitazione danneggiata. A fornire i numeri, la Regione Emilia - Romagna, che ricorda anche il "lavoro ...... volta a sbloccare i rimborsi per lavorifatti da Comuni e Protezione civile regionale e ... Auspichiamo inoltre che le procedure e i sostegni per tutte le imprese danneggiate dall'siano ...... di fatto, al danneggiamento delle stazioni di campionamento sul territorio a seguito dell'" si segnala che i tecnici di CER e ARPAE sono da tempoal lavoro per il ripristino dei punti ...

Alluvione. Contributo di primo sostegno, già erogati 45 milioni di ... Regione Emilia-Romagna