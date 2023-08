Alluvione | Figliuolo annuncia | “Pianificati i risarcimenti Ecco i tempi”

in Emilia Romagna,annuncia soldi per la ricostruzione. 'Sarà una ripartenza veloce ma sempre nel rispetto dei principi della buona amministrazione. La presidente Giorgia Meloni si ...Tutti saranno risarciti. Lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera il commissario per la ricostruzione post -, il generale Francesco Paolo. "Pronti i primi 876 milioni. Sarà una ripartenza veloce, ma sempre nel rispetto dei principi della buona amministrazione. La presidente Giorgia Meloni ..., commissario per la ricostruzione postin Emilia Romagna. "Le risorse che il governo ha stanziato sono importanti, 4,5mld,di cui circa 2,8 mld al momento a disposizione della ...

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – “Sarà una ripartenza veloce, ma sempre nel rispetto dei principi della buona amministrazione. La presidente Giorgia Meloni si è immediatamente recata s ...«Sarà una ripartenza veloce ma sempre nel rispetto dei principi della buona amministrazione. La presidente Giorgia Meloni si è ...