Alluvione | Figliuolo annuncia i primi fondi | ' Pronti 876 milioni per la messa in sicurezza'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Per l'in Emilia Romagna, dopo infiniti ritardi potrebbero arrivare isoldi utili per la ricostruzione. Il commissario nominato dal governo, il generale, in un'intervista al ...

...spiega i motivi dei ritardi nell'inizio della redificazione delle aree colpite dall'. E ... Per la ricostruzione dell'Emilia - Romagna "stanziati 2,8 miliardi in tre anni", diceTra ...Per l'in Emilia Romagna, dopo infiniti ritardi potrebbero arrivare i primi soldi utili per la ricostruzione. Il commissario nominato dal governo, il generale, in un'intervista al ...Così in un'intervista al Corriere della Sera il generale Francesco Paolo, commissario straordinario alla ricostruzione postin Emilia - Romagna. "Seguiranno a breve gli interventi ...

BOLOGNA - Il commissario alla ricostruzione post alluvione, Francesco Figliuolo, assicura: 'Rimborseremo immediatamente tutte le somme urgenze ...Il generale e commissario straordinario spiega i motivi dei ritardi nell'inizio della redificazione delle aree colpite dall'alluvione. E per il futuro servirà muoversi "su due direttici": ricostruzion ...