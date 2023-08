... inedita e speditiva, gestita insieme ai Comuni, voluta dalla Regione Emilia - Romagna e...per ripristini di minima necessari dopo il danneggiamento dell'abitazione a causa dell', non ...Una donazione per i parrucchieri romagnoli colpiti dai danni dell'è arrivata da un gruppo di colleghe venezuelane. Il filo di solidarietà stretto tra Cesena e Caracas2016 ha spinto una decina di giovani acconciatrici del Venezuela a impegnarsi in una ......ha detto che i cittadini della Romagna e i loro sindaci non vanno lasciati soli dopo l'. E'... La crisi internazionale 'Sono trascorsi ottant'anni,convegno di Camaldoli, nel luglio del 1943,...

Alluvione: dal Venezuela parrucchieri donano parte stipendio Espansione TV

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Non voglio fare polemiche personali ma ci sono stati alcuni collaboratori della presidente del Consiglio che hanno ...Il commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia-Romagna assicura che i tempi saranno rapidi, anche se alcuni interventi richiederanno più tempo in base al danno subito. E sul rapporto con ...