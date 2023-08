Alga tossica in una baia a Trieste | accesso al mare consentito

Nessuno stop al momento alla balneazione nella baia di Canovella de' Zoppoli di Duino Aurisina (Trieste). Il livello di concentrazione dell'Ostreopsis ovata, rilevata nei giorni scorsi nelle acque antistanti la spiaggia, "è inferiore al limite previsto per vietare l'accesso al mare". Lo rende noto l'assessore regionale all'...Fare il bagno è una consuetudine ma la notizia che sta circolando nelle ultime ore, legata ad unsta preoccupando non poco. Si chiama Ostreopsis ed è un'che provoca dei ...L'attuale situazione delle acque marine a Canovella, a Duino Aurisina vicino Trieste, desta preoccupazioni per la concentrazione di un'che ha superato i limiti consentiti , attivando così l'allarme delle autorità di sorveglianza. L'organismo in questione, chiamata Ostreopsis ovata , ha raggiunto livelli critici, mettendo ...

Alga tossica a Canovella: al via le verifiche dell'Arpa TriestePrima

TRIESTE, 25 AGO - Nessuno stop al momento alla balneazione nella baia di Canovella de' Zoppoli di Duino Aurisina (Trieste). Il livello di concentrazione dell'alga tossica Ostreopsis ovata, rilevata ne ...Ad agosto milioni di italiani si sono riversati in spiaggia per godersi il mare e il caldo. Fare il bagno è una consuetudine ma la notizia che sta circolando nelle ultime ore, legata ad un alga tossic ...