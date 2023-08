Alberto Malesani | «La passione di produrre vino è nata con il Parma»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le parole di, ex allenatore del, sulla suaper la produzione del. I dettaglisi è fatto conoscere con due esperienze da allenatore negli anni ’90, al Chievo e con il. La suaper ilnasce all’epoca e l’ha raccontata a La Gazzetta dello Sport. L’ORIGINE DELLA– «Sono originario della Valpolicella, quindi ilc’è sempre stato, in casa. Ma la miccia si è accesa in una trasferta di Coppa Uefa con, a Bordeaux, l’anno in cui la vincemmo. Alla sera siamo capitati nella via dei vignaioli. A cena ho assistito a una scena che mi ha affascinato: l’apertura di una bottiglia di pregio ...