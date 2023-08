Albania | due turisti italiani morti in un incidente stradale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tragedia sulle strade di Saranda, in, dove dueoriginari di Pozzuoli, Domenico Gritto di 24 anni e Vincenzo Tiziano di 32 anni, hanno perso la vita a seguito di unavvenuto intorno alle 3 del mattino. A provocare il sinistro un’automobile guidata da un ragazzo che ancora non ha compiuto 18 anni e che è stato successivamente arrestato.

