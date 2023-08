Al via «Jackson Hole» | il simposio dove si decidono le sorti economiche del mondo

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 agosto 2023) È il fischio di inizio della stagione economica e inizia oggi. Al via l’annualeEconomic Policy Symposium, organizzato dalla Federal Reserve. Il verticedi solito i banchieri centrali (la Fed prima di tutti) tracciano la rotta delle politiche monetarie e lanciano segnali ai mercati. Tutto accade ogni fine agosto alle pendici delle Montagne Rocciose, in una delle contee più ricche degli Stati Uniti, in un resort a, il paradiso dei magnati del petrolio e finanzieri e dei ceo della Silicon Valley. Il tema principale del vertice quest’anno è "Cambiamenti strutturali nell'economia globale". Governatori delle banche centrali, esperti e accademici si danno appuntamento qui fino a sabato e gli occhi sono tutti puntati su domani (pomeriggio ora italiana) quando a parlare sarà il ...