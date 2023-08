Ai Mondiali l' Italbasket batte l' Angola e parte con il piede giusto

Leggi su agi

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Nonostante tanta fatica, dopo diversi errori e con una bruttissima percentuale al tiro da oltre l'arco (16.7% frutto di un 5 su 30), l'sorride nell'esordio ai2023. A Manila (Filippine) la squadra di coach Gianmarco Pozzecco s'impone sull'81-67 nella prima sfida del Gruppo A, in attesa del testa a testa tra i padroni di casa delle Filippine e la Repubblica Dominicana. Top scorer del match con 19 punti a testa Fontecchio da unae Dundao dall'altra, seguiti da Tonut protagonista con 18 punti. Per gli azzurri doppia cifra anche per Ricci con 12 punti. La nazionale africanacon coraggio ed intraprendenza, trovando in pochi istanti punti in rapida sequenza e portandosi addirittura sul +7 (13-6) a ridosso di meta' primo quarto. Dopo un avvio appannato gli ...