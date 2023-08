Ahsoka | Disney+ svela una nuova featurette per celebrare il debutto della serie VIDEO

(Di venerdì 25 agosto 2023)ha appena diffuso unainedita di: i primi due episodioriginale targata Lucasfilm sono ora disponibili sulla piattaforma streaming.ha diffuso "Ciurma Ribelle", unaentusiasmante, perildi, ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi due episodi. "È emozionante, stimolante e divertente. Non vedo l'ora che tutti la guardino": Rosario Dawson vi invita a guardare i primi due episodioriginale targata Lucasfilm Star Wars. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Star Wars:segue l'ex cavaliere Jedi ...

+ ha diffuso " Ciurma Ribelle ", una nuova entusiasmante featurette , per celebrare il debutto di, ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi due episodi. " È ...ha debuttato su+: l'attesissima serie TV con protagonista Rosario Downson vede il ritorno di diversi personaggi direttamente dalla serie animata Star Wars: Rebels di Dave Filoni e tra ......di streaming on demand+ ha diffuso 'Ciurma Ribelle', una nuova featurette promozionale pubblicata per per celebrare il debutto della nuova serie originale di Lucasfilm Star Wars, ora ...

Ahsoka è un atteso e doveroso anello di congiunzione nel mondo di Star Wars WIRED Italia

Disney+ ha appena diffuso una featurette inedita di Ahsoka: i primi due episodi della serie originale targata Lucasfilm sono ora disponibili sulla piattaforma streaming. Disney+ ha diffuso "Ciurma ...L’attesissima serie live action di Star Wars dedicata ad Ahsoka Tano ha fatto il suo esordio mercoledì 23 agosto su Disney+ con i primi due episodi che hanno decisamente soddisfatto ed incuriosito ...