“Ah | allora è vero!” La chiacchierata coppia vip aspetta un figlio Lui le accarezza la pancia e gli attenti fotografi sono pronti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) Notizia importante per la nota politica e l’attore. Giusto un paio di settimane fa l’ex ministro nel governo Renzi e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con Gentiloni, aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi. In quell’occasione aveva ripercorso le tappe della sua storia d’amore con il suo attuale compagno. Fino a quel momento i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione: “Ci abbiamo messo tre anni a decidere di parlare, anche se eravamo liberi e non avevamo nulla da nascondere, solo perché siamo molto riservati”. Poi la confessione: “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii”. E adesso arriva la notizia bomba. Leggi anche: “Ci ...