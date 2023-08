Agroalimentare | via libera dalle autorità statunitensi per le esportazioni di salumi umbri e toscani in Usa Confindustria Umbria | Si

Le aziende della sezionedi Confindustria Umbria esprimono soddisfazione per il riconoscimento, da parte delle autorità sanitarie statunitensi, delle regioni Umbria e Toscana come territori indenni dalla ...... Loredana Pietroniro dell'Arsarp; Antonio Nasillo del distretto 'Oliva nera' di Colletorto; Riccardo Terriaca, Confcooperative Molise del 'Distrettodi qualità del miele molisano'; ......di rinunciare al mercato di riferimento mondiale più importante per il nostroe ... Illibera Usa è la dimostrazione di come la buona politica e il buon governo possono ottenere grandi ...

Agroalimentare: via libera dalle autorità statunitensi per le ... Umbria Notizie Web

"I salumi di suino umbri e toscani potranno tornare nei mercati degli Stati uniti d'America" grazie "all'intervento decisivo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani": a sottolinearlo è Raffaele Nevi ...L’assessore regionale Luigi Genesio Icardi ha partecipato, in rappresentanza della Regione Piemonte, all’inaugurazione della fiera internazionale di Fenyang, in Cina, insieme con la sindaca di Barolo, ...