Aggressioni operatori sanitari | ASL Caserta si attiva

(Di venerdì 25 agosto 2023). Non passa giorno che le cronache non registrano atti dinei confronti deglipreposti ai primi soccorsi. Ben consapevole della gravità della situazione, la Direzione Strategica dell’Asl di, tra le prime in Regione Campania, già da tempo ha pianificato interventi in materia a tutela dei Dipendenti. In effetti già sono stati, ad esempio, programmati dei Corsi di Formazione idonei (Crisis and Emergency Risk Communication) fin dal mese di ottobre di quest’anno dedicati aglidei Pronto Soccorso degli Ospedali di Aversa, Marcianise, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese ed avvalendosi di riconosciuti Professionisti del settore. Gli obiettivi dei Corsi partono dal concetto di circolarità delle interazioni e delle relazioni: favorire il ...

... da conseguirsi a suo dire in due anni, nelle carceri la violenza continua a imperversare con gravissime conseguenze per i detenuti, per gli, i quali subiscono ancheal ritmo di ...... ancorché involontariamente, in vere e proprieo in episodi ben più gravi. Solo nello ... grazie anche al pronto intervento deglidella volante, che ricostruivano la dinamica dell'...... ancorché involontariamente, in vere e proprieo in episodi ben più gravi. Solo nello ... grazie anche al pronto intervento deglidella volante, che ricostruivano la dinamica dell'...

AGGRESSIONI OPERATORI SANITARI, l'ASL CASERTA SI ATTIVA Appia Polis

Ancora una aggressione all'interno di un ospedale, questa volta il fatto é avvenuto al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta a Cortona. Un pugno al torace ...Sanità, nuove aggressioni ad operatori nel casertano. UGL: “Sicurezza tema prioritario, proteggere chi lavora” ...