Aggredito a calci e pugni da un rapinatore | arrestato 36enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnnapoletano è statodalla polizia a Napoli per tentata rapina e lesioni personali. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi, per la segnalazione di una persona aggredita. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto diverse persone che soccorrevano un uomo con delle ferite al volto; quest’ultimo ha indicato un soggetto che, poco prima, l’avevacontentando di sottrargli il marsupio. Gli agenti hanno quindi individuato l’indagato, nelle vicinanze, che alla loro vista ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato e. L'articolo proviene da Anteprima24.it.