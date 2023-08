AEW | Tony Khan ha ricevuto “offerte miliardarie” per vendere la compagnia

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ROHKhan su Twitter: "Purtroppo Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

Tony Khan non vede l'ora di vedere FTR vs Young Bucks The Shield Of Wrestling

Unlike WWE's larger-than-life 77-year-old patriarch Vince McMahon, AEW's CEO, GM and Head of Creative is Tony Khan, a passionate yet thoughtful 40-year-old native of Chicago's suburbs.Tony Khan has already hinted that several changes will be made ... The thought of sizeable gaps in the stands due to circumstances outwith AEW's control is seriously depressing. Fingers crossed fans ...