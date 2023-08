AEW | Piccola e simpatica aggiunta in arrivo alla card di All In?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 agosto 2023) Manca pochissimo siamo a meno di 48 ore dall’evento più atteso e più importante in casa AEW. Ormai ci siamo e questa domenica assisteremo ad All In che si terrà a Londra precisamente nell’iconico Wembley Stadium e la compagnia ci sta arrivando con tutto l’hype del caso ed è pronta a non deludere le altre aspettative create. Captain Insano? Per quando lasia già piena di importanti incontri la AEW starebbe pensando ad una particolare eper stemperare un po’ il clima durante lo show. Infatti potremmo rivedere il fu Big Show, aka Paul Wight in azione sul ring, ma non nei suoi soliti e abituali panni del gigante, ma bensì in quelli di Captain Insano. Questa particolare gimmick è un omaggio al famoso attore Adam Sandler che sappiamo essere un grande fan del Pro Wrestling cosa che lui stesso ha confermato ...