Adesso puoi sapere lo stipendio del tuo collega | cosa succede dopo l’addio al segreto salariale

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ora si potrà conoscere lodel proprio: ecco perché ci sarà maggiore trasparenza in merito da oggi in poi Quando si lavora, a seconda di determinati fattori, capita che tu possa guadagnare un tot e il tuo, un altro tot di denaro. Magari, però, svolgete la stessa mansione e per caso, potresti venire ache guadagna più di te. Conoscere lodel: ora-ilovetrading.itEbbene, mentre finora è sempre stato in vigore il, per cui non si poteva conoscere quale fosse lodel proprio. Ora, però, secondo una nuova direttiva impartita dall’Europa, tutto ciò sarebbe invece possibile. Da quanto si apprende, l’Ue avrebbe esposto il ...