Addio Reddito di cittadinanza | arrivano altri 33 mila sms dall’Inps | chi li sta ricevendo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono circa 33le famiglie che oggi hanno ricevuto – o stanno per ricevere – la comunicazione tramite sms o email che li informa della sospensione deldida agosto. Si tratta, fa sapere l’Inps, di nuclei senza minori, disabili o over 60. I 33destinatari di oggi si sommano ai 154che hanno ricevuto il messaggio lo scorso 28 luglio, suscitando le polemiche delle opposizioni per il mancato preavviso del governo. I nuclei familiari che stanno perdendo ildi– dopo averne fruito quest’anno per sette mensilità – sono nella maggioranza dei casi con un solo componente: erano 113.596 sul totale di 154.507 interessati a fine luglio (73,5%) e 21.458 su 33.765 contattati a fine agosto (63,5%). L’età media, aggiunge l’Inps, è ...

Prosegue il progressivoaldi cittadinanza e da settembre chi esce dalla misura voluta dal governo gialloverde dovrà fare domanda per il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) . L'Inps conferma il ...Le prossime comunicazioni In totale sono 229.080 le famiglie coinvolte dallo stop aldi cittadinanza, dopo averne fruito per sette mensilità nel 2023. Dopo i primi 154.507 nuclei interessati ...... questa transazione mette al sicuro le fonti didei nostri dipendenti e ci consente di ...un euro e "probabilmente produrrà perdite per 300 milioni di euro" Tra le aziende che hanno detto ''...

Addio Reddito di cittadinanza, arrivano altri 33 mila sms dall'Inps ... Open

Stop al reddito di cittadinanza per 33mila famiglie. I nuclei familiari stanno ricevendo da oggi la comunicazione (tramite sms o email) che li informa di aver fruito, ad agosto, della settima mensilit ...Prosegue il progressivo addio al Reddito di cittadinanza e da settembre chi esce dalla misura voluta dal governo gialloverde dovrà fare domanda per il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL ...