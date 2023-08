Addio al caldo estremo | ma nel weekend arriva il maltempo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una notizia buona e una cattiva. Iniziamo da quella buona. L’ondata dipost ferragostano sta per terminare: “Nelle prossime 48-72 ore – spiegano dal Centro Metereologico Lombardo – osserveremo un progressivo calo termico”, con temperature dell’ordine dei 15/20°C. Ora la notizia ‘cattiva’. È in arrivo “una profonda perturbazione nord-atlantica, proprio in coda all’onda calda più intensa per fine agosto da quando si osservano dati. Da sabato pomeriggio alla notte su domenica temporali sparsi, localmente violenti, relegati quasi esclusivamente ai settori lombardi settentrionali e occidentali. Da domenica mattina riduzione del rischio temporalesco in senso stretto, ma aumento esponenziale del rischio idraulico e idrogeologico”. Tra le aree a rischio criticità anche i settori padani occidentali (Vercellese-Novarese, Varesotto, Milanese, Brianza) e forse anche centrali ...

Il grandesembra non avere intenzione di abbandonare l'Italia. Stando all'ultimo bollettino di 3bmeteo, però, il tempo riserverà sorprese già dalla fine di questa settimana.alle alte temperature e ...Dopo giorni diafoso e temperature record, è in arrivo un'onda di cambiamenti meteorologici ... Questo fine settimana, preparatevi a direall'afa e a dare il benvenuto a un periodo più .... Passeremo dal forno estivo al fresco autunno in men che non si dica. Un cambio repentino che farà crollare le temperature portando grandinate, tempeste, neve sulle Alpi sopra i 2000 - ...

Oggi 15:54 ADDIO CALDO E AFA: EVOLUZIONE DEL TEMPO DEI ... LIMET

Sul come, purtroppo sarà a suon di temporali, anche forti. (leggo.it) Ne parlano anche altri media Il caldo in Italia caratterizza il meteo di oggi, 25 agosto, prima dell'ultimo weekend del mese. Poi ...In arrivo la burrasca di fine estate, con violenti temporali e brusco stop al caldo da record. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni di 3bmeteo.com. Così Edoardo Ferrara: “Conto alla ...