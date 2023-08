A Terni tre giornate di risate e comicità | arriva il Cospea Summer Village

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sul palco del centro commerciale: Biagio Izzo, Marco Marzocca e Uccio De Santis Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con l’esilerante spettacolo di Gabriele Cirilli, ilVillage diripropone ben treall’insegna dellacon altrettanti grandi professionisti della risata: da Biagio Izzo a Marco Marzocca fino a Uccio De Santis. E così, da martedì 29 a giovedì 31 agosto, nella piazzetta adiacente il centro commerciale di proprietà di PAC 2000A,ilSummer Village, un cartellone di spettacoli tutti incentrati sul divertimento e il buonumore. “Quest’anno – fanno sapere con soddisfazione dalla direzione del centro commerciale – abbiamo voluto non raddoppiare ma triplicare le serate, per festeggiare insieme l’anniversario del ...

...sulla SS16 'Adriatica' presso Ravenna e 61mila sulla SS675 'Umbro Laziale' nell'area di. L'...cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Per la ......sulla SS16 "Adriatica" presso Ravenna e 61mila sulla SS675 "Umbro Laziale" nell'area di. ...cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Per la ......sulla SS16 'Adriatica' presso Ravenna e 61mila sulla SS675 'Umbro Laziale' nell'area di. L'...cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Per la ...

Scontro fra auto sulla Terni-Orte, tre persone ferite quotidianodellumbria.it

Sono 15 gli atleti azzurri prescelti per i Mondiali di scherma paralimpica in programma dal 3 all’8 ottobre a Terni. In pedana sette donne e otto uomini: la Federazione italiana scherma ha reso noto l ...In totale, grazie ai premi della Top Ten, in Campania sono stati vinti 36.000 euro che rendono la regione tra le migliori dell’ultima estrazione ...