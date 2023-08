A Stoccolma | passo dopo passo | tra tendenze | stelle e corone     

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) A: Un Viaggio tra sapore dolce e salato della Città, tra cultura svedese e Icone Internazionali Apparentemente lontana per distanza geografica e per cultura, l’influenza svedese, discreta e al contempo dilagante, è in realtà molto presente nella vita quotidiana di noi italiani. Da piccoli, la tv ci intratteneva con avventure della stravagante Pippi Calzelunghe, bambina dai vestiti a righe e modi sopra le righe; oggi, il fast fashion e il design d’arredo pseudo fai da te sono ormai nelle case di tutti (in pratica, armadio e contenuto!), mentre nell’aria ancora risuonano le coinvolgenti melodie pop degli ABBA. Per (ri)scoprire altre icone svedesi internazionali, non resta che visitarne la capitale. Ordinata, efficiente, ma al contempo rilassata e informale, così si presenta oggi al turismo. Nonostante il racconto della sua ...