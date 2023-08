(Di venerdì 25 agosto 2023) In 260di storia, non è mai stato cosìcome il 23: lo rende noto Arpa Lombardia, spiegando che da quando la stazione diBrera registra i dati di temperatura, ossia ...

non c'è mai stato un giorno più caldo in 260 anni dell'ultimo 23. Quella che per molti era una conclamata certezza è stata confermata dai dati dell'Arpa Lombardia. La stazione di...... mentre l' indice IFO ha registrato una nuova contrazione ad, a un livello coerente con una ... Aumento per la Borsa di, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, ...Mamma Virna fa sapere che la piccola è nata ieri, il 24. Il parto è avvenuto alla Mangiagalli di, con la nascita della bambina nel pomeriggio di giovedì, come fa sapere il Corriere ...

A Milano il 23 agosto il giorno più caldo da 260 anni Alto Adige

Dal 1763 non si è mai registrata una temperatura media giornaliera di 33 °C come quella di mercoledì scorso, che ha superato il precedente primato di 32.8 °C, registrato l'11 agosto 2003 ...In 260 anni di storia, non è mai stato così caldo a Milano come il 23 agosto: lo rende noto Arpa Lombardia, spiegando che da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura, ossia ...