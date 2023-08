(Di venerdì 25 agosto 2023) Sabato 26 agosto h. 21 ritorna adisulladel famoso contest nazionale “Lae la”. Ingresso gratuito. “Lae la” ritorna in Costiera amalfitana.sulospita anche nel 2023 il noto contest musicale, che sabato 26 alle h. 21 vedrà la finale nazionale

Mentre a, scelta per la cena, era disponibile una colonnina 11 kW, di un operatore ...La sera di domenica 20 agosto ho dovuto rinunciare a ricaricare presso la colonnina Be Charge di Vibo,...... h 21.00 Ravello Ravello Festival HR - SINFONIEORCHESTER Direttore Alain Altinoglu Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00 entry ticketsul MareCultura LA BELLA E LA VOCE, h 21.00 -......FESTA DEL VINO E DELLE TRADIZIONI FILLY LUPO E LA SUA MUSICA I DISCEDE DANZE CARAIBICHE BY TONY MANERO h 21.00 - 24.00 Getesul MareCultura CONCERTO DELLA BANDA CITTA' DI...

A Marina di Vietri sul Mare la finalissima di "La Bella e la Voce" 2a News

Da lunedì pienamente operativo da Vietri a Positano, sarà presto affiancato da una seconda unità che navigherà lungo la costa ...