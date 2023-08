A Cetona ritorna il Festival dedicato a Guido Ceronetti

... una sorta di 'restituzione' culturale a quanto, in anni di vita a, ha lasciato a tanti di noi'. Anche Luca Mauceri, presidente di Aquilegia, associazione per l'organizzazione del festival si ...... una sorta di 'restituzione' culturale a quanto, in anni di vita a, ha lasciato a tanti di noi'. Anche Luca Mauceri, presidente di Aquilegia, associazione per l'organizzazione del festival si ...

A Cetona torna il festival dedicato a Guido Ceronetti Agenzia ANSA

“Storie di un angelo ferito” è il titolo della terza edizione del festival dedicato a Guido Ceronetti, a Cetona. Musica, teatro e parole saranno i primi protagonisti di questa edizione. Iniziato ...