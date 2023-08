A Castel San Giorgio una due giorni di spettacoli e animazione per tutte le età

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSansi prepara ad una duedi eventi allestita dall’amministrazione comunale nell’ambito delle manifestazioni estive. “Saranno due bellissime serate all’insegna del divertimento e dell’allegria per grandi e piccini”, annuncia il sindaco Paola Lanzara. Si parte mercoledì 30 agosto con l’Madagascar ed i gonfiabili per tutti i bambini. In Piazza Martiri d’Ungheria sarà allestito anche il mercato della Coldiretti con i prodotti tipici del nostro comprensorio. A seguire la musica del noto rapper partenopeo Ntò. Giovedì 31 agosto sempre in piazza Martiri D’Ungheria arriva il grande ed attesissimo spettacolo “Nostalgia ’90”. Un dj set esplosivo che ci riporterà negli anni ’90 con ballerine, effetti speciali,e un’ambientazione unica nel ...

... Via dell'Artigiano, Via Grimaldi e Via Sciesa) e in altri otto nella cintura metropolitana (Anzola, Calderara, Casalecchio - Via Porrettana,Maggiore, Castenaso, Pianoro,Lazzaro e Zola ...... con temperature che potrebbero raggiungere i 38° gradi (fonte www.arpae.it) e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi Casalecchio di Reno,Maggiore,Lazzaro di ...L'Amministrazione diPietro, in attesa del completo ripristino, ha così investito 55 mila euro di risorse proprie per lo sgombero, messa in sicurezza della scarpata, protetta grazie alla ...

È stata inaugurata ieri sera (giovedì 24) l’area verde di San Ginese di Compito, situata nei pressi della chiesa che è stata riqualificata dalla ...«Danno ambientale» a Castel San Giorgio per via dei troppi incendi. Tre nell'ultimo mese. Non ha dubbi il coordinatore di Europa Verde, Salvatore De Simone, che insieme ...