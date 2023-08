A 13 anni violentate da un ' branco' di coetanei nel Parco Verde di Caivano

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - Due cugine di 13sono stateda in '' die ragazzini di poco più grandi. È accaduto neldi, nel Napoletano, complesso di edilizia popolare noto perché è una delle piazze di spaccio più grandi di Italia e teatro di vicende drammatiche con minori protagonisti, come la morte nel 2014 di Fortuna Loffredo, 6, violentata e fatta cadere da un terrazzo all'ottavo piano, o del piccolo Antonio, 4, misteriosamente precipitato da un balcone. Neldegli orchi e degli spacciatori le due bambine sono state abusate in un capannone poco lontano dai luoghi frequentati dai tossicodipendenti. Poi la denuncia dei genitori ai carabinieri, i provvedimenti giudiziari con ...

