(Di venerdì 25 agosto 2023) La droga era nascosta in un container di. Novee mezzo diproveniente dall'Ecuador, un. La polizia nazionale spagnola e la sorveglianza doganale hanno ...

La droga era nascosta in un container di banane. Novee mezzo diproveniente dall'Ecuador, un sequestro record. La polizia nazionale spagnola e la sorveglianza doganale hanno diffuso le immagini della droga sequestrata al porto di ...Grossa operazione della Polizia nazionale spagnola, la quale rende noto di aver sequestrato quasi 9,5di, il più grande sequestro mai avvenuto nel Paese, nel corso di un'operazione condotta in collaborazione con le autorità fiscali e doganali. PUBBLICITÀ Il grosso quantitativo è ...L'uomo, stando a quanto ricostruito dalle indagini, era al vertice di una organizzazione radicata a Milano che si occupava di importare dai Paesi Bassidi, poi venduta attraverso ...

9,5 tonnellate di cocaina tra le banane, sequestro record in Spagna - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 25 ago. (askanews) - La droga era nascosta in un container di banane. Nove tonnellate e mezzo di cocaina proveniente dall'Ecuador, un sequestro record. La polizia nazionale spagnola e la ...Ora il fantasma ha un nome e un volto. È stato arrestato mercoledì scorso in Albania, nella città di Kurbin, Dodaj "Edi" Edmond, 42enne albanese ricercato in Italia da 10 anni perché deve scontare 15 ...