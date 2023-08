5 smalti che raccontano i colori della nail art autunno-inverno 2023-34

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nel mondo affascinantemoda ebellezza, ogni nuova stagione porta con sé un caleidoscopio di tendenze e novità. E, come sempre, le unghie non sono da meno quando si tratta di esprimere stile e personalità. Le passerelle delle ultime sfilate hanno svelato le prossime tendenze per le manicure dell’-24. In questa stagione, laart si spinge oltre i confini consolidati, mescolando elementi del passato già visti e condecisamente “autunnali”. Vi raccomandiamo... Beauty tip: unghie color latte La microfrench ...

... questa manicure è tutt'altrosemplice da realizzare . Ma può essere personalizzata secondo ... Quanto a colori e finish, occorre munirsi di un paio dishimmer o metallizzati, di una nuance ...Ma perché mai Carrie non ha un debole per la manicure come per tutto il resto Per quanto riguarda l'attrice lei stessa ha spiegatoper praticità preferisce non indossare: "Probabilmente ...Lo stesso vale per Manicurist, Fedua e Sally Hansenpropongonodai colori di tendenza completamente bio - based e vegan. Altro esempio, il brand Gitti,con i suoivegani a base ...

