5 smalti che raccontano i colori

... come dall'estetista Prova questieconomici per un risultato professionale in pochi minuti. Per completare il proprio look non può mancare uno smalto brillante, effetto vetro ,si abbini ...... questa manicure è tutt'altrosemplice da realizzare . Ma può essere personalizzata secondo ... Quanto a colori e finish, occorre munirsi di un paio dishimmer o metallizzati, di una nuance ...Ma perché mai Carrie non ha un debole per la manicure come per tutto il resto Per quanto riguarda l'attrice lei stessa ha spiegatoper praticità preferisce non indossare: "Probabilmente ...

MANicure: da qualche anno lo smalto è ufficialmente anche una ... alfemminile.com

Anche nell’antico Egitto, in Cina e in Africa gli uomini utilizzavano smalti naturali per decorare le unghie per una questione di distinzione sociale e simbolica. Qual è il primo prodotto beauty che ...Procedono speditamente i lavori di restauro degli interni dell’oratorio del Santissimo Crocifisso di Santa Sofia. Infatti dopo aver ottenuto l’approvazione al da parte della Soprintendenza di Ravenna, ...