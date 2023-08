30 serie poliziesche con crimini e indagini da tutto il mondo da vedere su Netflix

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Adesso si chiamanoo crime, una volta erano i telefilm gialli. Il tempo può modificare la forma, ma non la sostanza, che non cambia mai. Si tratta sempre di show a puntate – non importa se si tratti di mini, storie continuative o antologie, in cui ogni episodio racconta un caso diverso – che riguardano delitti e(da cui l'aggettivo in inglese, crime) di vario tipo e ledella polizia. Lepossono raccontare storie vere – come quella del serial killer The Serpent, i casi affrontati dai profiler di Mindhunter o, ancora, la storia di Jeffrey Dahmer, noto come «il cannibale di Milwaukee» o quello, ancora più disturbante, di Delhi Crime – o essere opera di fiction, magari adattamenti di romanzi, come i titoli tratti ...