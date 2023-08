Zoff | «Scudetto? L’Inter insieme ad altre 4 vanno per la maggiore»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dino, storico campione del Mondo 1982, ha parlato della lotta. L’ex portiere parla delle big e ci mette ancheLOTTA? Dinoa TuttoCagliari.net dice la sua sulla corsa per il titolo: «Le big si sono rinnovate col mercato, qualcosa rispetto alla scorsa stagione è cambiato. Ma credo che dopo una sola giornata di campionato sia troppo presto per fare delle valutazioni. Ovviamente ci sono quattro-cinque squadre cheper lae chetenute in considerazione. Come il Napoli campione uscente, la Juventus, il Milan,e forse anche la Lazio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...