(Di giovedì 24 agosto 2023) "Noi non c'entriamo niente,chi è il responsabile". E' questo il primo commento del presidente ucraino Volodymyr, riportato da Ukrainska Pravda, allo schianto dell'aereo in Russia ...

Morto a bordo anche il braccio destro di, Utkin.: l'Ucraina 'non ha nulla a che fare con' la morte di...del presidente ucraino Volodymyr, riportato da Ukrainska Pravda, allo schianto dell'aereo in Russia sul quale, secondo le autorità di Mosca, c'era il capo della Wagner Yevgeny. . ...Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, intervistato da RaiNews24, commentando le notizie sull'aereo diprecipitato in territorio russo. Rispetto alle ...

Zelensky, 'Prigozhin Tutti sanno chi è stato' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

E' questo il primo commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportato da Ukrainska Pravda, allo schianto dell'aereo in Russia sul quale, secondo le autorità di Mosca, c'era il capo della ...Evgenij Prighzin è scomparso su un aerei diretto a San Pietroburgo. Non si conoscono in questo momento i motivi dell'incidente ...