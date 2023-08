Zelensky | Non permetteremo che l' Ucraina che venga fatta a pezzi

'Noic'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile '. È il primo commento del presidente ucraino Volodymyrallo schianto dell'aereo in Russia sul quale, secondo le autorità di Mosca, c'...lasceremo che il Paese venga fatto a pezzi". Cosi' il presidente ucraino Volodymyr, in un passaggio del suo discorso pubblico in occasione della cerimonia per i 32 anni di indipendenza ...KIEV (UCRAINA) - Secondo quanto riporta Ukrinform, il presidente Volodymyrha sottolineato che l'Ucrainaha nulla a che fare con l'incidente aereo in cui sarebbe morto il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo ha affermatonel corso di una ...

Il consigliere del presidente ucraino Zelensky Podolyak a Rainews24: "Wagner non esiste più" RaiNews

La scelta ha sorpreso quanti pensavano che la riunione potesse essere l’occasione per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino e favorire un incontro tra Putin e Zelensky (in realtà gli ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta Ukrinform, il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina non ha ...