YouTube testa una nuova funzione di ricerca musicale tramite fischiettio o canto

Con loro, tra gli altri, sulla sabbia di Vasto ci saranno comedi serie numero 3 Luca ... in programma domenica 27 agosto, saranno trasmesse in diretta streaming sul canaledella ......a 3 Movimenti, 3 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 164,99 - invece di 240,99 sconto 32%... USB/XLR, 3.5mm jack, Pulsante Mute, per regisrazione,, gaming, ASMR, TD510 In offerta a 50,...... ma già autore di alcuni corti creepy pubblicati su), decostruisce totalmente l'intero ... il bambino, che soffre di sonnambulismo, ha sbattuto la, e quindi sono andati in ospedale per un ...

YouTube sposta i controlli della Cronologia, testa un’app per l’editing video e potenzia gli Shorts TuttoAndroid.net

YouTube sta testando un nuovo design per il pulsante Salta annuncio, che sarà più piccolo, più trasparente e con i bordi arrotondati, seguendo lo stile del Material Design 3 di Google.Abbiamo gli angoli arrotondati nel player principale, che potrebbe coprire anche parzialmente qualche elemento del video, e un pulsante per saltare pubblicità più piccolo e difficile da cliccare.