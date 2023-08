Xi Jinping | L' allargamento dei Brics è un nuovo capitolo per i Paesi emergenti

Riformare Onu e Consiglio sicurezza I leader dei Paesi Brics sostengono la riforma dell'Onu, compresa quella del Consiglio di Sicurezza 'con l'obiettivo di renderlo più democratico, rappresentativo, ...L'dei Brics con altri sei Paesi "rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione dei ... in Sudafrica, il presidente cinese Xi, esprimendo soddisfazione per gli accordi raggiunti.... ha invece affermato, nel corso della conferenza stampa finale del 15/mo summit dei Brics, il presidente cinese Xi, esprimendo soddisfazione per gli accordi raggiunti. Modi: '...

Dal primo gennaio 2024 i Brics si allargano e avranno sei nuovi membri effettivi. Si tratta di Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti ...Le ambizioni di allargamento e i suoi rischi. Il sogno di sostituire il dollaro. Ma con che cosa "Se l'idea del vertice era quella di dare un segno forte della prossima fine dell'egemonia occidentale ...