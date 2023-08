Xi | ' Brics allargato nuovo capitolo per i Paesi emergenti'

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'allargamento deicon altri sei"rappresenta unnella collaborazione deie in via di sviluppo". Lo ha detto nel corso della conferenza stampa finale del 15/...

Il gruppo dei Brics tenta l'allargamento, nonostante le divisioni RaiNews

