Wta Cleveland 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 24 agosto

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il, glie l’didel Wta diper la giornata di24. Si deve ancora completare un incontro di secondo turno in Ohio, con Sloane Stephens alla quale mancano pochi games per riuscire a superare la giovane Andreeva. La vincente di questo match tornerà in campo nella notte italiana contro Sorribes-Tormo. Nella nostra serata invece in campo la numero uno Caroline Garcia contro Lin Zhu. STADIUM COURT Ore 17:00 – (4) Alexandrova vs Wang a seguire – (9) Stephens vs Andreev (dal 6-3 3-0) a seguire – (1) Garcia vs Zhu Ore 00:30 – Sorribes Tormo vs (9) Stephens o Andreeva a seguire – Maria vs Fernandez SportFace.

E' stata posticipata per pioggia la sfida tra Sara Sorribes Tormo e Veronika Kudermetova , valevole per il secondo turno del250 di2023 . Le due giocatrici erano pronte ad iniziare il loro match all'incirca alle 19 (ovvero al termine di Alexandrova - Sasnovich), tuttavia la pioggia che si è abbattuta sulla ...... Corriere dello Sport) L'America di Jasmine Paolini si ferma a, battuta al secondo turno ... Inaugurata la settimana con il suo best ranking - n.35- l'azzurra si è presentata per quello ...... né a Winston Salem, dunque, né a. Dobbiamo allora spostarci direttamente a New York per ... L'unico spunto di giornata al femminile lo si coglie a Chicago: nel125, Lucia Bronzetti , testa ...

WTA Cleveland: vincono Garcia e Fernandez, Gracheva cede a Maria Ubitennis

Con le sconfitte di Cecchinato e Paolini, il terzo giorno della settimana che precede lo US Open non vede alcun italiano ancora in gara nel circuito maggiore: né a Winston Salem, dunque, né a ...Jasmine Paolini si è fermata al secondo turno del tabellone principale al Wta 250 di Cleveland. La giocatrice italiana non è riuscita a battere la cinese Xinyu Wang e ha dovuto abbandonare il torneo ...