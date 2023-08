Wolfkin | la recensione | un horror soffuso e riuscito

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ladi: un filmdall'istinto non convenzionale quello di Jacques Molitor, tra riflessioni sulla natura umana e un finale particolarmente. Jacques Molitor, in, scoperchia la pentola (anzi, il pentolone) e fa un bel mischione. Un mischione di temi, di stili, di colpi di scena. Alcuni telefonati, altri sorprendenti. Alla fine, però, ciò che conta è il risultato, e, co-produzione tra Belgio e Lussemburgo, stupisce per la sua coerenza e la sua sincerità nel perseguire un'ideariconoscibile nella sua onesta originalità, senza la paura di nascondere i macroscopici difetti. Del resto, senza far spoiler (ma il titolo dice già parecchio) il tema della licantropia al cinema è stato ampiamente battuto, e allora Molitor, che ...