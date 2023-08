West Nile in Italia | 133 casi e 6 morti

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Salgono a 133 indinell'uomo dall’inizio di maggio (erano 94 nel precedente bollettino del 17 agosto) e raddoppiano i decessi che salgono a 6 (2 in Piemonte, 3 in Lombardia e 1 in Emilia-Romagna) contro i 3 della scorsa settimana. E' quanto si legge nel bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, aggiornato al 23 agosto. Salgono così a 43 le province con dimostrata circolazione diappartenenti a 9 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta, informa l'Iss, varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario. La maggior parte delle ...

