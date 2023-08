West Ham | abbandonata una pista in attacco

Contro il Bochum hanno realizzato una doppietta per parte Guirassy e Silas, mentre in difesa non si è avvertita più di tanto (per ora) l'assenza di Mavropanos, appena ceduto alin Premier ...Una grande occasione per Pochettino dopo le deludenti prestazioni in avvio di stagione: solo un pareggio in casa contro il Liverpool (1 - 1) e poi la pesante sconfitta nel derby con il(3 - ...Ora la squadra di Vincenzo Italiano vuole trovare fin da subito conferme anche in Conference League , dopo la sconfitta in finale della scorsa annata contro il. La Fiorentina, , affronterà ...

West Ham, è fatta per Kudus | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...