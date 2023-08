(Di giovedì 24 agosto 2023) Ora c'è il rischio di una mega - faida. !Fratelli! Al momento stiamo aspettando informazioni dai nostri comandanti. Non c'è bisogno di trarre conclusioni affrettate! Ora siamo tutti in preda alle ...

Riconosciuti i corpi di Prigozhin e Utkin Il corpo di Evgheni Prigozhin e del suo braccio destro Dmitri Utkin sono stati riconosciuti da uno dei comandanti dellaall'obitorio dove sono stati ......ritrovati tutti e dieci i corpi delle persone che viaggiavano sul jet privato del gruppo...sul luogo dello schianto erano stati ritrovati solo 8 corpi e si era ipotizzato che all'...... Prigozhin è in pratica un oligarca convertito a capo militare Le truppeda lui guidate non ... Le prime tensioni con Mosca sono iniziate nell'aprile 2023 quando Prighozin ha lanciato un...

Wagner, appello a miliziani e simpatizzanti: “Non fare stupidaggini” Globalist.it

Il messaggio scritto sul gruppo Telegram ufficiale della brigata Wagner rivolto ai combattenti dopo la morte del fondatore Yevgeny Prigozhin, rimasto ucciso ieri nello schianto dell'aereo su cui viagg ...Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo di mercenari russi, è morto a bordo del suo jet privato caduto tra Mosca e San Pietroburgo.