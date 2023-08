Vuelta a España | Juan Ayuso più di una mina vagante L’iberico spera di battagliare alla pari con Evenepoel | Roglic e Vingegaard

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Si avanza a grandi passi verso l’inizio della 78a edizione dellaa Espana: sabato prenderà il via da Barcellona la corsa roja che sarà durissima e selettiva con ben 13 arrivi in salita e uno spettacolo annunciato grazie ai tanti protagonisti presenti, dal campione uscente Remco, al vincitore degli ultimi due Tour de France Jonas, al vincitore del Giro d’Italia e di trePrimoz. Tra i possibili protagonisti vuole inserirsi anche, classe 2002 spagnolo su cui gli addetti ai lavori iberici puntano forte per fare un grande risultato. Grande risultato che arrivò anche l’anno scorso, con uno splendido podio a neanche 20 anni dietro solo a Remcoe Enric Mas, mostrando tutte le sue qualità e ...