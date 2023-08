Vuelta 2023 | montepremi e prize money | quanto guadagnano i corridori in ogni tappa

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ile ildellaa Espana, terzo e ultimo grande giro a tappe di questa stagione. La corsa spagnola promette spettacolo lungo le sue tre settimane, in programma dal 26 agosto al 17 settembre con tanto di sconfinamenti ad Andorra e in Francia. Tra i protagonisti più attesi ci sono senza dubbio Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, senza dimenticare Aleksandr Vlasov, Juan Ayuso e tantissimi altri. In palio, oltre alla maglia rossa, ci sono anche delle cifre davvero importanti che saranno assegnate in base ai risultati finali e parziali. Prima di andare a vedere nel dettaglio il, ricordiamo chepremio sarà in parte suddiviso dal corridore con i compagni di squadra e lo staff del team, come è prassi consueta nel ...

Condividi su: I protagonisti delle due ruote ritornano in gara con il terzo GT stagionale. Laa Españasi disputa da sabato 26 agosto fino domenica 17 settembre con 21 tappe complessive. Il percorso è ricco di grandi montagne e presenta una cronosquadre e una cronometro individuale ...: IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI MONTEPREMI E PRIZE MONEY Su Eurosport lasarà commentata dalla collaudata coppia composta da Luca Gregorio e Riccardo Magrini , che come ...... conquista laa Espana, primo Grande Giro della sua carriera e infine la ciliegina sulla torta rappresentata dalla vittoria della prova in linea del Mondiale a Wollongong (Australia). Nel...

Tra due giorni comincerà la Vuelta a España 2023 e tra i corridori al via ci sarà anche Remco Evenepoel. Il belga classe 2000, che nell'altra grande corsa a tappe disputata in questa stagione (il Giro ...Tra due giorni comincerà la Vuelta a España 2023 e tra i corridori al via ci sarà anche Remco Evenepoel. Il belga classe 2000, che nell'altra grande corsa a tappe disputata in questa stagione (il Giro ...