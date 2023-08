Volvo EX90 - Primo sguardo alla monovolume elettrica svedese

(Di giovedì 24 agosto 2023) Laha annunciato l'arrivo di un modello inedito nella gamma, la EM90. I teaser della Casamostrano il cofano anteriore corto, il doppio tetto apribile, i gruppi ottici posteriori estesi verticalmente e il logosul portellone, oltre a un piccolo dettaglio dell'abitacolo con i sedili della seconda fila. Le maniglie esterne centrali fanno inoltre pensarepresenza di grandi porte scorrevoli. Mpvprima di tutto per i cinesi. Il debutto è fissato per il 12 novembre, quindi sicuramente lafornirà nei prossimi mesi altre informazioni sul conto della vettura. La scelta di entrare in un segmento oggi poco frequentato con quello delle Mpv è curiosa, ma laha confermato che prima di diventare un modello globale la EM90 sarà un ...

Quinto modello elettrico di, è il terzo a nascere su una piattaforma dedicata, come giàe Ex30. Cosa sappiamo dellaEM90 Al momento, non ci sono dettagli ufficiali della...afferma lapromette fino a 595 km di autonomia con una singola carica e una capacità di ricarica che varia da 11 kW in AC e 250 kW in DC. Per scoprire tutti i dettagli, dovremo ...Il bello deve ancora venire Un aumento delle consegne esponenziale, che presto potrebbe assumere contorni ancora più rilevanti:ricorda infatti come i modelli di SUVe EX30 non siano ...

Le vendite si apriranno presto in Cina, ma la Mpv è destinata ad arrivare anche in Europa: dentro sarà un vero e proprio "salotto scandinavo" ...Volvo continua a svelare la nuova gamma completamente elettrica, e il prossimo step è un minivan che promette spazio a bordo ed eleganza svedese ...