Volley | Mondiali U21 femminili 2023 | Italia vola in semifinale da imbattuta

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sei su sei per la Nazionale under 21 femminile diche chiudeanche la seconda fase a giorni ai Campionati del Mondo di categoria in corso in Messico. Questa notte le azzurrine hanno superato 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 26-24) il Brasile, già affrontato al termine della prima fase. Miglior realizzatrice di serata l’opposto Anna Adelusi che ha messo a segno 23 punti (1 ace, 3 muri, 53% in attacco). Oltre a lei, tra le azzurrine, hanno chiuso il match in doppia cifra le schiacciatrici Dominika Giuliani (18 punti, 1 ace, 3 muri) e Stella Nervini (15 punti, 1 ace, 1 muro) e la centrale Katja Eckl (12 punti, 6 muri). Inl’affronterà la seconda classificata della Pool E. SportFace.

AGUASCALIENTES (MESSICO) - La Nazionale under 21 femminile , impegnata neidi categoria in Messico, prosegue con un percorso netto e conquista la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata. Questa notte l'Italia ha battuto 3 - 0 (25 - 6, 29 - 27, 25 - 21) la ......

