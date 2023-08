Volley femminile | il tabellone dell’Italia agli Europei | si entrerà nel vivo solo in semifinale?

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’Italia si è qualificata per gli ottavi di finale deglidial termine di un girone eliminatorio che è sembrato poco più di un allenamento. Oggettivamente squadre come Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia e Croazia sono almeno tre spanne sotto le azzurre, dunque non avevano alcuna arma per provare anchead impensierire le ragazze del ct Mazzanti. Non è dunque una sorpresa che la selezione tricolore non abbia lasciato per strada neppure un set. Il copione non dovrebbe cambiare neppure nelad eliminazione diretta. Sabato 26 agosto la Nazionale italiana sfiderà a Firenze la modesta Spagna, compagine che non sembra poter creare alcun grattacapo. Le iberiche hanno concluso il girone C in quarta posizione, avendo sconfitto Estonia e Finlandia, cedendo invece il passo ad ...